Da tre mesi le strutture sportive sono chiuse, costringendo molte famiglie a spostarsi tra diverse località per trovare un posto dove i figli possano allenarsi. In questo periodo, gli allenamenti sono stati spesso spostati tra provincia e città, creando disagi e difficoltà nel mantenere una routine sportiva regolare. Centinaia di famiglie si sono trovate a dover rincorrere campi disponibili, affrontando continui cambi di location e orari.

Tre mesi di chiusura, allenamenti spostati tra provincia e città e centinaia di famiglie costrette a rincorrere campi disponibili pur di permettere ai figli di continuare l’attività sportiva. Lo stallo della struttura sportiva Biavati di Corticella, al centro del braccio di ferro tra Comune e curatela fallimentare, aumenta la preoccupazione dei genitori dei ragazzi. Il centro, infatti, è chiuso dal 19 febbraio scorso. Il Comune ha intimato di restituirlo entro giovedì, ma il presidente del Tribunale, Pasquale Liccardo, ha bacchettato l’amministrazione, facendo sapere che l’iter fallimentare della Us Corticella deve seguire il suo corso. "Da...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biavati, sos delle famiglie: "Troppi disagi per allenarsi"

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