Reggio-Guastalla troppi disagi | servono soluzioni

A Reggio-Guastalla, la recente riorganizzazione delle fermate ferroviarie, mirata a migliorare la puntualità dei treni, sta causando notevoli disagi ai residenti delle zone più periferiche. Molti cittadini si trovano a dover affrontare tempi di viaggio più lunghi e modifiche ai loro percorsi abituali, creando tensioni e disagio tra chi utilizza quotidianamente il servizio ferroviario.

"La riorganizzazione delle fermate sulla linea ferroviaria Reggio-Guastalla, adottata per migliorare la puntualità dei treni, sta generando disagi significativi per molti cittadini che vivono nelle aree più periferiche". Lo dicono la consigliera regionale del Pd, Elena Carletti, ex sindaco di Novellara, e la parlamentare Pd, Ilenia Malavasi. Una questione su cui sembrano essere d’accordo anche i consiglieri di opposizione del territorio, chiedendo da tempo un’inversione di rotta e il ripristino delle fermate anche nelle frazioni, al momento soppresse per gran parte delle corse, pur non migliorando la qualità del servizio. "La soppressione di diverse fermate minori – dicono le due esponenti dem – ha comportato difficoltà concrete negli spostamenti quotidiani di tanti pendolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Reggio-Guastalla, troppi disagi: servono soluzioni" Articoli correlati Leggi anche: Scoppia la protesta dei genitori: "Trasloco con troppi disagi, agli scolari servono più navette" "Treno Reggio-Guastalla, preoccupa puntualità all’87%"Il nuovo orario ferroviario della linea Reggio-Guastalla, che coinvolge anche Bagnolo e Novellara, non sembra aver risolto i ben noti problemi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reggio Guastalla troppi disagi servono... Discussioni sull' argomento Reggio-Guastalla, troppi disagi: servono soluzioni; Reggio-Guastalla, treni in orario ma a che prezzo? Soppresse nove fermate su 14. Federconsumatori: sulla linea Reggio-Guastalla soppressi 246 treniGUASTALLA (Reggio Emilia) – I nuovi orari, in vigore dalla scorso 14 settembre sulla linea Reggio-Guastalla non funzionano. Lo denunciano Federconsumatori Reggio ed Emilia Romagna che hanno effettuato ... reggionline.com Fuga di gas, disagi a San Rocco di GuastallaGuastalla (Reggio Emilia), 12 ottobre 2025 - Disagi al traffico, per diverse ore dal pomeriggio di ieri e fino a notte fonda a San Rocco di Guastalla, per la chiusura di via Ponte Pietra Superiore, ... ilrestodelcarlino.it Arresto a Guastalla: un medico dirigente di ospedali della provincia di Reggio Emilia è stato fermato dai carabinieri del Nas di Parma dopo aver ricevuto 100 euro in contanti da una paziente per una prestazione sanitaria. Secondo l’indagine, coordinata dalla facebook