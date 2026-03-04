Via Fiorentina a Pistoia è una strada considerata molto pericolosa dai residenti, che segnalano incidenti frequenti e, in alcuni casi, mortali. A dicembre si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto due donne, una investita mentre camminava e l’altra in bicicletta, entrambe decedute. I residenti chiedono interventi per aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di ulteriori tragedie.

di Daniela Gori PISTOIA Via Fiorentina: una strada troppo pericolosa, dove gli incidenti sono quasi quotidiani e purtroppo qualche volta anche mortali, come è accaduto di recente a dicembre, con la morte di due donne investite a distanza di pochi giorni, una a piedi e l’altra in bicicletta. È per parlare di questa situazione che i residenti di Ponte alla Pergola, frazione che si affaccia sulla strada in questione, ieri pomeriggio si sono ritrovati al circolo Arci in un incontro organizzato dall’emittente Tvl. Tra i presenti c’era anche chi è stato vittima di un investimento e ha rischiato la vita come la signora Raffaella Galligani, o chi è stato coinvolto in famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Via Fiorentina, sos dei residenti: "Chiediamo maggiore sicurezza. Troppi morti e incidenti: basta"

