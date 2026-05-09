Mourinho | Nessuno di questa Inter giocherebbe in quella del Triplete Giochisti? Mi piacciono se vincono
L'allenatore ha dichiarato che nessuno dei giocatori dell'Inter vincitrice del Triplete giocherebbe nella sua attuale squadra. Ha aggiunto di apprezzare i giocatori che vincono, anche se non sono considerati dei grandi tecnici. In un'altra affermazione, ha commentato il percorso di un ex difensore, sottolineando che non era un vero e proprio leader in campo, ma ha comunque avuto fortuna nel suo percorso.
A volte è faticoso, imbarazzante perfino, essere speciali - di più: Special One - e vedersi trattati come tali. “Non mi piace quando entro in un ristorante in cui non ho prenotato e magicamente spunta un tavolo, per me e chi mi accompagna. Penso che se non fossi la persona che sono, non succederebbe. Ecco perché non mi piace”. Ed ecco perché a José Mourinho è invece piaciuto interpretare se stesso negli spot che a breve saranno trasmessi in televisione per fare pubblicità a Prima Assicurazione, di cui l’allenatore dell’Inter del Triplete, oggi al Benfica, è testimonial. “Giocando sul nome della Compagnia, io, che sono abituato a stare davanti agli altri, stavolta arrivo dopo i clienti.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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