L'allenatore ha dichiarato che nessuno dei giocatori dell'Inter vincitrice del Triplete giocherebbe nella sua attuale squadra. Ha aggiunto di apprezzare i giocatori che vincono, anche se non sono considerati dei grandi tecnici. In un'altra affermazione, ha commentato il percorso di un ex difensore, sottolineando che non era un vero e proprio leader in campo, ma ha comunque avuto fortuna nel suo percorso.

A volte è faticoso, imbarazzante perfino, essere speciali - di più: Special One - e vedersi trattati come tali. “Non mi piace quando entro in un ristorante in cui non ho prenotato e magicamente spunta un tavolo, per me e chi mi accompagna. Penso che se non fossi la persona che sono, non succederebbe. Ecco perché non mi piace”. Ed ecco perché a José Mourinho è invece piaciuto interpretare se stesso negli spot che a breve saranno trasmessi in televisione per fare pubblicità a Prima Assicurazione, di cui l’allenatore dell’Inter del Triplete, oggi al Benfica, è testimonial. “Giocando sul nome della Compagnia, io, che sono abituato a stare davanti agli altri, stavolta arrivo dopo i clienti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mourinho: "Nessuno di questa Inter giocherebbe in quella del Triplete. Giochisti? Mi piacciono se vincono..."

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