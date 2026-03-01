Inter-Genoa le pagelle | Dimarco mondiale Barella sulla via del ritorno?

Da ilprimatonazionale.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Inter e Genoa, Dimarco segna con un tiro di sinistro che cambia le sorti dell’incontro, mentre Calhanoglu trasforma un calcio di rigore, sigillando il risultato. Dimarco si distingue con un’azione decisiva, e Calhanoglu contribuisce con il suo gol dal dischetto. Barella sembra avvicinarsi al rientro in squadra dopo un periodo di assenza.

Dimarco si inventa il mancino che spacca la partita, Calhanoglu – dal dischetto – chiude ogni discorso. Inter-Genoa finisce all’inglese: le pagelle della Beneamata. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter genoa le pagelle dimarco mondiale barella sulla via del ritorno
© Ilprimatonazionale.it - Inter-Genoa, le pagelle: Dimarco mondiale, Barella sulla via del ritorno?

Verso Inter-Genoa, le probabili formazioni: più Zielinski di Barella, riposa DimarcoLa delusione di Champions League da smaltire, un primato – se possibile – da consolidare ancora di più in vista del derby.

Leggi anche: Inter-Genoa, le pagelle: Dimarco, un gol da 7,5. Malinovskyi crolla, 5

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Video Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Approfondimenti e contenuti su Inter Genoa.

Temi più discussi: Inter-Genoa 2-0, le pagelle della partita di Serie A; Inter-Genoa 2-0, pagelle: Dimarco antologico, Thuram stecca, Barella barometro; Inter-Genoa 2-0, le pagelle: Dimarco (8) gol capolavoro, Thuram (5) dai rivedere, Mkhitaryan (7) assist decisivo; Inter-Genoa 2-0, pagelle e tabellino: Dimarco illumina la serata, Calhanoglu chiude i conti dal dischetto, male Malinovskyi e Amorim.

inter genoa le pagelleInter-Genoa 2-0, le pagelle: De Vrij convince (6,5), Dimarco solita perla (7,5). Mkhitaryan, colpi da campione (7)A San Siro, l'Inter vince ancora e allunga in testa alla classifica di Serie A. Battuto il Genoa per 2-0 grazie alle reti di Dimarco (31') ... msn.com

inter genoa le pagelleInter-Genoa, le pagelle della partitaClicca qui per leggere le pagelle di Pianetagenoa1893.net di Inter-Genoa, anticipo della ventisettesima giornata del torneo di Serie A ... pianetagenoa1893.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.