Biagio Izzo nuovo direttore artistico del Teatro Plauto di San Nicola la Strada Caserta | accordo per 6 anni
Biagio Izzo è stato nominato nuovo direttore artistico del Teatro Plauto di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. L’incarico ha una durata di sei anni ed è stato annunciato recentemente. La nomina è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La decisione coinvolge l’amministrazione del teatro e le autorità locali, che hanno firmato l’accordo.
Biagio Izzo nuovo direttore artistico del Teatro Plauto di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta.🔗 Leggi su Fanpage.it
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