La nomina | Gianluca Liberali è il nuovo direttore artistico del Teatro Cesare Caporali di Panicale

La giunta comunale di Panicale ha ufficializzato la nomina di Gianluca Liberali come nuovo direttore artistico del Teatro Cesare Caporali. Liberali, noto anche come “Prinz”, è riconosciuto per aver organizzato l'evento musicale Suoni Controvento. La decisione è stata presa in seguito a una selezione che ha coinvolto diverse figure del settore culturale locale. La nomina entrerà in vigore nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rilanciare le attività del teatro.