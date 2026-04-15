La nomina | Gianluca Liberali è il nuovo direttore artistico del Teatro Cesare Caporali di Panicale
La giunta comunale di Panicale ha ufficializzato la nomina di Gianluca Liberali come nuovo direttore artistico del Teatro Cesare Caporali. Liberali, noto anche come “Prinz”, è riconosciuto per aver organizzato l'evento musicale Suoni Controvento. La decisione è stata presa in seguito a una selezione che ha coinvolto diverse figure del settore culturale locale. La nomina entrerà in vigore nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rilanciare le attività del teatro.
La giunta comunale di Panicale ha nominato il nuovo direttore artistico del teatro Cesare Caporali. La scelta è ricaduta su Gianluca Liberali, conosciuto anche come “Prinz”, tra le molte cose organizzatore di Suoni Controvento. In una nota viene specificato che si tratta di “un tassello al nuovo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Beatrice Venezi nuovo direttore del Teatro la Fenice di Venezia: la nomina (ufficiale) fra le polemiche
Teatro Alighieri, Emanuele Masi è il nuovo direttore artistico di opera e danzaMasi assume l’incarico per il triennio 2026-28, raccogliendo il testimone di Angelo Nicastro.