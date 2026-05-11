Besanino fermo un altro mese | cantiere sui binari dal 7 giugno

Da leccotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 7 giugno a domenica 5 luglio, la circolazione sulla linea ferroviaria tra Monza e Lecco sarà interrotta. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che il servizio sarà sospeso nell’intera tratta tra Triuggio, Molteno e Lecco a causa di lavori sui binari. La sospensione interesserà l’intera durata del cantiere e si concluderà all’inizio di luglio.

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Un altro stop al Besanino. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato che dal 7 giugno al 5 luglio la circolazione sulla linea Monza-Molteno-Lecco sarà sospesa nell'intera tratta compresa tra Triuggio, Molteno e Lecco. Quasi quattro settimane di interruzione che arrivano in un momento già complicato.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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