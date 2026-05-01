Panico sui binari Frecciarossa fermo passeggeri chiusi dentro | intervengono i soccorsi

Un treno Frecciarossa con 125 passeggeri a bordo si è fermato improvvisamente nei pressi di Montesilvano, in Abruzzo, causando disagi e tensione sulla linea ferroviaria adriatica. I passeggeri sono stati trattenuti all’interno del convoglio, mentre sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione. La linea è rimasta interrotta, e le operazioni di assistenza sono in corso.

Disagi e tensione sulla linea ferroviaria adriatica, dove un Frecciarossa con 125 passeggeri a bordo è rimasto improvvisamente bloccato nei pressi di Montesilvano, in Abruzzo. L’episodio si è verificato in serata, intorno alle 20, quando un guasto alla linea elettrica ha costretto il convoglio a fermarsi lungo i binari. A bordo del treno i passeggeri sono rimasti chiusi all’interno delle carrozze, mentre all’esterno si è attivata la macchina dei soccorsi. Nonostante la situazione di disagio, secondo le prime informazioni tutti stanno bene e non si registrano feriti o problemi sanitari tra i viaggiatori. Il guasto e l’intervento dei soccorsi. All’origine del blocco ci sarebbe un problema alla linea elettrica, probabilmente causato da un treno precedente che avrebbe tranciato i cavi di alimentazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Panico sui binari”. Frecciarossa fermo, passeggeri chiusi dentro: intervengono i soccorsi Notizie correlate Leggi anche: Travolto da un Frecciarossa in stazione: anziano muore sui binari Leggi anche: Mette pietre sui binari prima dell'arrivo dei treni: evitato (per poco) l'impatto con un Frecciarossa Una raccolta di contenuti Si parla di: Panico sui binari. Frecciarossa fermo, passeggeri chiusi dentro: intervengono i soccorsi. Pietre sui binari prima dell’arrivo del Frecciarossa, 20enne va ai domiciliari: Profondamente pentitoSono profondamente pentito lo ha dichiarato il ventenne imolese beccato martedì scorso mentre piazzava pietre sui binari prima dell’arrivo di un treno Frecciarossa all’altezza di Castel San Pietro ... fanpage.it Dramma sui binari: donna travolta e uccisa dal FrecciarossaLa tragedia nei pressi della stazione. Sospetta natura volontaria del gesto; la vittima, 48 anni, lascia il marito e un figlio piccolo ... zoom24.it