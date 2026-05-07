Sanremo | menù speciale nelle scuole per la Settimana della Celiachia

Nelle scuole di Sanremo sarà adottato un menù speciale durante la Settimana della Celiachia, pensato per garantire ai bambini con intolleranza al glutine pasti sicuri e senza rischi. Dopo il pranzo in mensa, gli studenti saranno coinvolti in attività e laboratori informativi sulla celiachia, con l’obiettivo di sensibilizzare e favorire l’inclusione tra tutti i ragazzi. La scelta del menù e le iniziative si svolgono nell’ambito di un progetto dedicato alla tutela della salute dei più giovani.

? Cosa scoprirai Cosa mangeranno esattamente i bambini per non sentirsi esclusi?. Come verranno coinvolti gli studenti dopo il pranzo in mensa?. Chi ha collaborato con il Comune per garantire la sicurezza alimentare?. Perché questo modello potrebbe cambiare le mense di tutta Sanremo?.? In Breve Lunedì 11 maggio menù unico con risotto allo zafferano e formaggio Asiago.. Nutrizionista Beatrice D’Ambrosio e associazioni AIC e Camst coordinano il progetto.. Attività didattiche con schede di gioco previste dopo il pranzo scolastico.. Iniziativa coinvolge scuole dell'infanzia e primarie del territorio di Sanremo.. Il Comune di Sanremo ha deciso di aderire alla Settimana Nazionale della Celiachia con un progetto che coinvolge direttamente le scuole dell’infanzia e primarie del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo: menù speciale nelle scuole per la Settimana della Celiachia Notizie correlate Settimana celiachia a Benevento: menù senza glutine nelle scuole il 13 maggioUn’iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Comune per informare cittadini e studenti sulla celiachia e l’importanza di una corretta... Il Comune aderisce alla Settimana della celiachia: menù dedicato il 13 maggioTempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino annuncia che il Comune di Benevento aderirà alla Settimana... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il Comune di Benevento aderisce alla Settimana della celiachia: il 13 maggio menù dedicato per la mensa scolastica; Dal 9 al 17 maggio la Settimana della Celiachia, in Liguria oltre 7000 pazienti. Celiachia, una settimana per sfidare la disinformazioneDal 9 al 17 maggio l’Associazione italiana Celiachia - Aic promuove un fitto calendario di appuntamenti per sfatare le fake news sulla dieta senza glutine. Dai corsi di cucina senza glutine per adulti ... vita.it Settimana della celiachia: le iniziative in tutta la LiguriaSettimana della celiachia: le iniziative in tutta la Liguria ... msn.com Settimana Nazionale della Celiachia 2026: gli eventi in Sicilia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Settimana della Celiachia 2026: la Liguria si mobilita tra informazione, inclusione e prevenzione x.com