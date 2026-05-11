L’agente del calciatore portoghese è programmato a Torino nei prossimi giorni. Durante la visita, ci sarà un incontro tra Mendes e Comolli per discutere la possibilità di un trasferimento alla Juventus. La trattativa riguarda il possibile approdo del giocatore in bianconero, anche se non sono stati ancora definiti dettagli o conferme ufficiali. La visita di Mendes si inserisce nelle recenti voci di mercato legate al centrocampista.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva Juve, previsto nei prossimi giorni un incontro fra Mendes e Comolli per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione. Il calciomercato entra nel vivo e il nome che sta scaldando i cuori dei tifosi bianconeri è senza dubbio quello del fuoriclasse portoghese del Manchester City. Bernardo Silva inizia a far trapelare parte delle proprie intenzioni per il futuro. Il potente agente Jorge Mendes è già al lavoro per accontentare il suo assistito. Il binomio Bernardo Silva Juve non è più solo una suggestione estiva, ma una pista concreta che il procuratore sta battendo con forza. Come riferito da Tuttosport, in una serie di incontri programmati con i top club europei, è prevista una tappa fondamentale per discutere il futuro del calciatore in ottica bianconera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, l’agente del portoghese è atteso a Torino nei prossimi giorni: le possibili mosse dei bianconeri

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