Arrivano conferme che la Juventus sta seguendo con attenzione Bernardo Silva, il centrocampista portoghese attualmente sotto contratto con il Manchester City. La società bianconera avrebbe mostrato interesse per l’acquisto del giocatore, mentre le trattative tra i due club sono in corso. La volontà della Juventus di rafforzare il reparto centrocampo si lega proprio a questa possibile operazione.

Bernardo Silva alla Juve, arrivano conferme sull'interesse della Vecchia Signora per il fuoriclasse lusitano. Le ultimissime news. La Juve programma il futuro con un unico imperativo: tornare a vincere immediatamente. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i vertici del club si sono riuniti per definire le linee guida della prossima stagione, ribadendo la necessità di allestire una rosa competitiva su tutti i fronti. Il mercato bianconero sarà un mix strategico di parametri zero e occasioni convenienti, mirato a garantire profondità e qualità per affrontare tre competizioni di altissimo livello senza flessioni. In questo scenario di rafforzamento, il nome che circola con insistenza da qualche settimana è quello di Bernardo Silva.

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juve, conferme sull’interesse dei bianconeri per il fuoriclasse portoghese. Le ultimissime

