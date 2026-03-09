Pierluigi Mele porta in scena a Lecce Novecento

Domenica 15 marzo alle 20.30, nella chiesa Santa Maria di Ogni Bene nel Complesso degli Agostiniani a Lecce, Pierluigi Mele presenta lo spettacolo “Novecento”. Lo spettacolo, ispirato al monologo di Alessandro Baricco, viene portato in scena dall’attore stesso, che ha scelto questa location per rappresentarlo. La rappresentazione si svolge in un ambiente religioso, con un pubblico atteso nella città salentina.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Appuntamento nella chiesa di Santa Maria di Ogni Bene nel complesso degli Agostiniani con lo spettacolo ispirato al monologo di Baricco. Sul palco anche Roberta Refolo e Marco Tuma LECCE - Domenica 15 marzo alle ore 20.30, a Lecce, nella Chiesa Santa Maria di Ogni Bene, Complesso degli Agostiniani, è di scena Pierluigi Mele con lo spettacolo “Novecento” liberamente ispirato al monologo di Alessandro Baricco. Sul palco anche Roberta Refolo e il musicista Marco Tuma. La regia è dello stesso Mele. L’ingresso è libero. L’appuntamento è promosso dal Comune di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Il Novecento a Concerti a Teatro. In scena ‘Minimalismo vs Bartók’Il Teatro Civico torna ad accendersi lunedì per il terzo appuntamento di ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica promossa da Fondazione...

Leggi anche: Roma Novecento: otto masterclass gratuite al Teatro Porta Portese