Bernardo Bertolucci ha diretto il film “Novecento” per celebrare il suo cinquantesimo anniversario. La mostra “Bernardo Bertolucci. Il Novecento” sarà ospitata al Palazzo del Governatore di Parma dal 27 marzo al 26 luglio 2026, offrendo un approfondimento sulle sue opere e il suo impatto nel cinema italiano. L’esposizione presenta fotografie, sceneggiature e oggetti personali, offrendo ai visitatori uno sguardo sulla sua carriera e il suo stile unico.

La mostra "" si terrà dal 27 marzo al 26 luglio 2026 presso il Palazzo del Governatore di Parma, e celebra il cinquantesimo compleanno del film Novecento di Bernardo Bertolucci. Presentato per la prima volta al 29° festival di Cannes nel maggio del 1976 (e in sala dal settembre successivo), salutato da subito come un classico contemporaneo e per questo oggetto di polemiche, dibattiti, interpretazioni, dispute che ne fanno una delle opere più acclamate e discusse degli anni Settanta in Italia e nel mondo.

LA Italia Fest omaggia Bertolucci nel 50° di "Novecento"La proiezione speciale di "Novecento" di Bernardo Bertolucci si svolge a Los Angeles per celebrare il 50º anniversario del film, che ha rivoluzionato il cinema italiano. LA Italia Fest omaggia Bertolucci nel 50° di "Novecento": cerimonia a Hollywood alla vigilia degli OscarA Hollywood, la Italia Fest rende omaggio a Bernardo Bertolucci nel 50° anniversario di "Novecento".

Parma celebra cinquant'anni di 'Novecento' di Bernardo Bertolucci(ANSA) - PARMA, 23 FEB - Il cinquantesimo compleanno di 'Novecento' di Bernardo Bertolucci sarà celebrato dal 27 marzo al 26 luglio al Palazzo del Governatore di Parma con una mostra promossa dal Comu ...

Novecento compie 50 anni: il capolavoro di Bernardo Bertolucci torna a casaUn evento che esplora la genesi del kolossal che fuse realismo socialista e melodramma hollywoodiano, attraverso un percorso espositivo.