Bergomi | I bonus sono finiti il Milan deve vincere ed è difficile
Durante la presentazione del Memorial Chignoli, Beppe Bergomi ha commentato la situazione attuale del Milan, affermando che i bonus disponibili sono ormai esauriti e che la squadra ha bisogno di conquistare punti per migliorare la propria posizione. L'ex difensore dell'Inter ha sottolineato come sia difficile ottenere risultati in questa fase, senza fare previsioni, ma evidenziando i problemi legati alle risorse a disposizione.
Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, oggi opinionista per 'Sky Sport', ha commentato il momento complicato del Milan durante la presentazione del 'Memorial Chignoli' Quali sono i motivi dietro il declino del Milan? Giuseppe "Beppe" Bergomi prova a rispondere a questa domanda nell'intervista rilasciata al nostro inviato Stefano Bressi. Dalla presentazione milanese del 'Memorial Chignoli', l'opinionista di Sky Sport traccia un'analisi lucida sul crollo rossonero e suggerisce le mosse necessarie per la ripartenza. Guarda il video integrale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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