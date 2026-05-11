Bergomi | I bonus sono finiti il Milan deve vincere ed è difficile

Durante la presentazione del Memorial Chignoli, Beppe Bergomi ha commentato la situazione attuale del Milan, affermando che i bonus disponibili sono ormai esauriti e che la squadra ha bisogno di conquistare punti per migliorare la propria posizione. L'ex difensore dell'Inter ha sottolineato come sia difficile ottenere risultati in questa fase, senza fare previsioni, ma evidenziando i problemi legati alle risorse a disposizione.

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