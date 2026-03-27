Lotta Scudetto Bergomi sicuro | Il Napoli le può vincere tutte Inter? Calhanoglu e Lautaro Martinez sono fondamentali

Durante un commento sulla corsa al titolo di campione d'Italia, l'ex calciatore ha affermato che il Napoli ha la possibilità di vincere tutte le partite rimanenti, mentre ha sottolineato l'importanza di alcuni giocatori dell'Inter come Calhanoglu e Lautaro Martinez per le sorti della squadra. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla forza delle due squadre in questa fase della stagione.

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