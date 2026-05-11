Bergamo quattro spaccate in 5 giorni | i commercianti sabato protestano sul Sentierone | È ora di alzare la testa

A Bergamo, in soli cinque giorni, si sono verificate quattro spaccate ai danni di negozi del centro. Per protestare contro l’aumento di furti e danni alle attività commerciali, i commercianti hanno deciso di manifestare sabato 16 maggio alle 10 sul Sentierone. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sulla situazione di crescente insicurezza che interessa il quartiere.

“È ora di alzare la testa e reagire a una situazione ormai insostenibile”. Giù le serrande, i commercianti di Bergamo scendono in piazza: sabato 16 maggio alle 10.30 saranno sul Sentierone. I negozianti hanno deciso di reagire dopo l’ennesima spaccata: la quarta in 5 giorni nel cuore di Bergamo. Il primo allarme è scattato nella notte del 7 maggio scorso, quando è avvenuta la spaccata nella boutique di Tiziana Fausti sotto i portici del Sentierone. Nelle stesse ore il negozio musicale Daminelli in via Ghislandi ha subito la stessa sorte. Un amaro risveglio quello di sabato mattina alla Gelateria di via Tiraboschi che ha subito una spaccata e un furto al fondo cassa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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