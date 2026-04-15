La Fiera dei Librai torna sul Sentierone a partire da sabato 18 aprile | il programma e gli eventi

Dal 18 aprile al 3 maggio 2026 si svolgerà a Bergamo la 67ª edizione della tradizionale Fiera dei Librai, che tornerà sul Sentierone. Questo evento, considerato la fiera dei librai più antica d’Italia, prevede un ricco programma di incontri e iniziative dedicate al mondo dei libri e dell’editoria. La manifestazione si svolgerà nello stesso periodo di ogni anno, attirando appassionati e professionisti del settore.

Bergamo. Dal 18 aprile al 3 maggio 2026 torna la 67ª edizione della Fiera dei Librai Bergamo, il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Librai più antica d’Italia. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Bergamo, dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi, da Promozioni Confesercenti e Sindacato Italiano Librai (SIL) e co-organizzata dal Comune di Bergamo. In 16 giorni di programmazione, con oltre 130 incontri con autrici e autori del panorama editoriale nazionale e internazionale e più di 50.000 titoli tra romanzi, saggi e volumi per ragazzi, la Fiera dei Librai Bergamo – la più longeva d’Italia e una delle rassegne di settore più importanti a livello nazionale – trasformerà il centro della città in una grande libreria a cielo aperto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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