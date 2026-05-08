A Bergamo, lungo il Sentierone, si è verificato un furto di 50 borse di lusso. I ladri sono entrati sfondando una vetrina con una Fiat 500, secondo quanto riferito dalle telecamere di sorveglianza. Tra i sospettati ci sarebbe anche un terzo uomo in bicicletta ripreso dalle telecamere. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e ricostruire l’intera dinamica dell’episodio.

? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a sfondare la vetrina con una Fiat 500?. Chi è il terzo uomo in bicicletta ripreso dalle telecamere?. Perché l'allarme della boutique non ha impedito il furto delle borse?. Che legame ha l'uomo che fotografava la vetrina con i rapinatori?.? In Breve Due malviventi hanno usato una Fiat 500 rubata per sfondare la vetrina.. Un terzo uomo in bicicletta ha rubato una borsa alle 5:57.. Il bottino include marchi come Prada, Valentino e Dolce & Gabbana.. La Scientifica indaga su un uomo visto fotografare la boutique martedì.. Altre cinquanta borse di lusso sono state sottratte nella notte tra giovedì 7 maggio e venerdì 8 maggio nel centro di Bergamo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, furto di lusso sul Sentierone: 50 borse svaniscono nel colpo

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