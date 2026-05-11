Bergamo dà lezione di riuso | assegnate 100 biciclette La Bigi dismesse a enti del Terzo Settore

A Bergamo, è stato assegnato a enti del Terzo Settore un centinaio di biciclette dismesse, chiamate “La Bigi”. L’evento rappresenta un esempio pratico di come si possa dare nuova vita a oggetti considerati vecchi o inutilizzabili, promuovendo il riuso e la sostenibilità. Si tratta di un gesto simbolico che coinvolge la comunità e valorizza il recupero di beni che altrimenti sarebbero stati gettati.

Bergamo. Un momento simbolico per la città. Un modo nuovo modo di riusare quegli oggetti che ci sembrano vecchi e quindi inutilizzabili. È così che questa iniziativa si inserisce. In un’ottica di economia circolare, grazie al Comune di Bergamo e Atb Mobilità, 100 bici dismesse del servizio bike sharing “La BiGi”, sono state messe a nuovo per essere restituite alla comunità. “Con questa iniziativa restituiamo alla comunità un patrimonio pubblico che ha accompagnato per anni la mobilità sostenibile della nostra città e che oggi può continuare a e essere utile attraverso progetti sociali, educativi e ambientali promossi dal Terzo Settore – afferma Marco Berlanda, assessore alle Politiche della Mobilità -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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