Contributi a persone associazioni ed enti del terzo settore di Calci | pubblicato il bando

L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il bando 2026 per finanziare associazioni e cittadini, a causa del bisogno di sostenere iniziative sociali, culturali e sportive. La misura prevede contributi economici per attività di promozione territoriale, tutela dei beni culturali, solidarietà e beneficenza. Viene inoltre assegnato supporto per l’organizzazione di campi solari destinati ai giovani. Il bando rimane aperto fino alla fine di marzo, con domande da presentare presso gli uffici comunali.

© Lanazione.it - Contributi a persone, associazioni ed enti del terzo settore di Calci: pubblicato il bando

Calci (PI), 24 febbraio 2026 – L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi ad associazioni e persone fisiche, che prevede l’assegnazione di sostegni economici e vantaggi indiretti per attività sociali, culturali, sportive, aggregative o ricreative, attività di promozione del territorio o dei beni culturali e ambientali, attività di solidarietà, beneficenza, cooperazione internazionale o promozione dei diritti umani, nonché per l’organizzazione dei campi solari. “Attraverso questo bando - sottolinea la vicesindaca facente funzioni del Comune di Calci, Valentina Ricotta - intendiamo dare valore e supporto concreto all’operosità delle numerose associazioni che, volontariamente e gratuitamente, offrono veri e propri servizi alla comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it Cascina, nuovi contributi per gli enti del terzo settore attivi nel socialeDomande aperte fino al 27 febbraio per gli enti del terzo settore a Cascina. Livorno | Contributi alle associazioni turistiche, pubblicato il bando: requisiti e come fare domandaIl Comune di Livorno ha aperto un bando per aiutare le associazioni turistiche. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Regione, contributi ad associazioni con scopi sociali o sanitari; Abruzzo: al via istanze per contributi in progetti di assistenza sociale; Feltre. Assegnati i contributi comunali alle associazioni; Associazioni, ecco i fondi. Mano tesa ai più giovani. Contributi a persone, associazioni ed enti del terzo settore di Calci: pubblicato il bandoCalci (PI), 24 febbraio 2026 – L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi ad associazioni e persone fisiche, che prevede l’assegnazione di sostegni ... lanazione.it Contributi alle associazioni di Legnano: aperti i termini per le richiesteLa prima tranche di risorse per i contributi inserita nel bilancio previsionale è di 60mila euro ed è in linea con quanto destinato negli ultimi anni. Le associazioni potranno presentare i loro proget ... legnanonews.com Corteo con circa 500 persone tra Darsena e sede regionale per chiedere lo sblocco di contributi, bandi e risorse già previste. Dal mondo agricolo e della pesca arriva una richiesta netta: rispettare gli impegni presi e accelerare le erogazioni, dopo mesi di attes - facebook.com facebook #Contributi per spese 2024 a beneficio di persone con #disabilità: scadenza presentazione domande il giorno 27 febbraio 2026. tinyurl.com/49mjhcbs x.com