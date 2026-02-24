Contributi a persone associazioni ed enti del terzo settore di Calci | pubblicato il bando
L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il bando 2026 per finanziare associazioni e cittadini, a causa del bisogno di sostenere iniziative sociali, culturali e sportive. La misura prevede contributi economici per attività di promozione territoriale, tutela dei beni culturali, solidarietà e beneficenza. Viene inoltre assegnato supporto per l’organizzazione di campi solari destinati ai giovani. Il bando rimane aperto fino alla fine di marzo, con domande da presentare presso gli uffici comunali.
Calci (PI), 24 febbraio 2026 – L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi ad associazioni e persone fisiche, che prevede l’assegnazione di sostegni economici e vantaggi indiretti per attività sociali, culturali, sportive, aggregative o ricreative, attività di promozione del territorio o dei beni culturali e ambientali, attività di solidarietà, beneficenza, cooperazione internazionale o promozione dei diritti umani, nonché per l’organizzazione dei campi solari. “Attraverso questo bando - sottolinea la vicesindaca facente funzioni del Comune di Calci, Valentina Ricotta - intendiamo dare valore e supporto concreto all’operosità delle numerose associazioni che, volontariamente e gratuitamente, offrono veri e propri servizi alla comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cascina, nuovi contributi per gli enti del terzo settore attivi nel socialeDomande aperte fino al 27 febbraio per gli enti del terzo settore a Cascina.
Livorno | Contributi alle associazioni turistiche, pubblicato il bando: requisiti e come fare domandaIl Comune di Livorno ha aperto un bando per aiutare le associazioni turistiche.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Regione, contributi ad associazioni con scopi sociali o sanitari; Abruzzo: al via istanze per contributi in progetti di assistenza sociale; Feltre. Assegnati i contributi comunali alle associazioni; Associazioni, ecco i fondi. Mano tesa ai più giovani.
Contributi a persone, associazioni ed enti del terzo settore di Calci: pubblicato il bandoCalci (PI), 24 febbraio 2026 – L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi ad associazioni e persone fisiche, che prevede l’assegnazione di sostegni ... lanazione.it
Contributi alle associazioni di Legnano: aperti i termini per le richiesteLa prima tranche di risorse per i contributi inserita nel bilancio previsionale è di 60mila euro ed è in linea con quanto destinato negli ultimi anni. Le associazioni potranno presentare i loro proget ... legnanonews.com
Corteo con circa 500 persone tra Darsena e sede regionale per chiedere lo sblocco di contributi, bandi e risorse già previste. Dal mondo agricolo e della pesca arriva una richiesta netta: rispettare gli impegni presi e accelerare le erogazioni, dopo mesi di attes - facebook.com facebook
#Contributi per spese 2024 a beneficio di persone con #disabilità: scadenza presentazione domande il giorno 27 febbraio 2026. tinyurl.com/49mjhcbs x.com