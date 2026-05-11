Un uomo che lavorava come animatore in un oratorio di Bergamo è stato condannato per aver avuto atti sessuali con una ragazza di 12 anni, conosciuta nello stesso luogo. L’indagine ha portato alla luce una relazione tra i due, iniziata dopo averli incontrati durante le attività dell’oratorio. La sentenza è stata emessa dai giudici dopo aver valutato le prove raccolte durante il processo.

Bergamo – Aveva conosciuto una 12enne all'oratorio dove lavorava come animatore, e con lei aveva intrapreso una relazione. Fino a quando la madre della ragazzina ha scoperto tutto e ha presentato una denuncia ai carabinieri della compagnia di Treviglio che, lo scorso 7 maggio, nei suoi confronti, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione. Foto e chat sul telefono. L'uomo è stato condannato in via definitiva alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 12mila euro, per i reati di atti sessuali con minorenne e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. La vicenda trae origine nel 2024, quando la madre della ragazzina ha controllato il cellulare della figlia, trovando conversazioni e materiale fotografico riconducibili a una relazione tra lei e l'uomo, all'epoca 28enne.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, atti sessuali con una 12enne conosciuta all’oratorio: condannato animatore

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