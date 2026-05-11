Benvenuti al Comune di Avellino | si paga all' uscita forse
Al Comune di Avellino si sta valutando se pagare le tasse all’uscita, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Recentemente si è appurato che l'ente comunale si trova in un deficit di bilancio, una notizia che ha sorpreso molti cittadini, anche se non tutti. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, mentre le autorità comunali continuano a gestire le comunicazioni ufficiali.
Ad Avellino hanno appena scoperto che il Comune è ancora in deficit. Notizia che ha sconvolto tutti, tranne chi vive ad Avellino.Il bilancio 2025 certifica 18,4 milioni di buco. Una cifra che, rispetto ai 43 milioni del 2019, rappresenta un miglioramento trionfale — un po' come esultare perché il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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