Benvenuti al Comune di Avellino | si paga all' uscita forse

Al Comune di Avellino si sta valutando se pagare le tasse all’uscita, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Recentemente si è appurato che l'ente comunale si trova in un deficit di bilancio, una notizia che ha sorpreso molti cittadini, anche se non tutti. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, mentre le autorità comunali continuano a gestire le comunicazioni ufficiali.

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