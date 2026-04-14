Benvenuti in campagna intervista al regista Giambattista Avellino e agli attori Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua

Il film “Benvenuti in campagna” sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 16 aprile. La commedia è diretta da Giambattista Avellino e vede nel cast Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua. Nei giorni scorsi sono state pubblicate interviste ai protagonisti e al regista, che hanno parlato della produzione e delle aspettative legate al film. La pellicola rappresenta un nuovo titolo nel panorama delle commedie italiane in uscita questa stagione.

Arriva nelle sale italiane il 16 aprile “Benvenuti in campagna”, la nuova commedia diretta da Giambattista Avellino. Il film racconta, con ironia e spirito satirico, le difficoltà di chi decide di abbandonare la vita cittadina per vivere in campagna, smontando l’idea romantica del ritorno alla natura. Protagonisti sono i Fontana: Gerry, ricercatore precario, sua moglie Ilaria, vigilessa, e il loro figlio adolescente Giulio, che affrontano la trasformazione di una vecchia fattoria in una moderna azienda agricola. La vita rurale si rivela tutt’altro che semplice, tra raccolti fallimentari, errori e la presenza di un vicino milionario più interessato al diletto che all’agricoltura.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Benvenuti in campagna”, intervista al regista Giambattista Avellino e agli attori Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua “Elena del Ghetto”, intervista esclusiva al regista Stefano Casertano e agli attori Giulia Bevilacqua e Valerio ApreaIn occasione della Giornata della Memoria, il 29 gennaio uscirà nelle sale cinematografiche “Elena del Ghetto”. Dal 16 aprile al cinema “Benvenuti in campagna”, regia di Giambattista AvellinoROMA – Vision Distribution, Wildside e Alfred Film presentano “Benvenuti in campagna”, regia di Giambattista Avellino, con GIULIA BEVILACQUA,... In sala dal 16 aprile 1* - SOLO AL CINEMA – 16 aprile - ITALIA - "Benvenuti in campagna" di Giambattista Avellino con Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua e con Giorgio Colangeli - Vision Distribution Gerry, ricercatore universitario precario, sua moglie Ilaria - facebook.com facebook Il 16 aprile al cinema "Benvenuti in campagna" di Giambattista Avellino, con GIULIA BEVILACQUA, MAURIZIO LASTRICO, ANDREA PENNACCHI, GIORGIO COLANGELI x.com