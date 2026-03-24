Dal 16 aprile è in programmazione il film “Benvenuti in campagna”, diretto da Giambattista Avellino. La produzione è affidata a Vision Distribution, Wildside e Alfred Film. Nel cast figurano GIULIA BEVILACQUA, MAURIZIO LASTRICO, ANDREA PENNACCHI e GIORGIO COLANGELI, con la partecipazione di Luca Ravenna.

ROMA – Vision Distribution, Wildside e Alfred Film presentano “Benvenuti in campagna”, regia di Giambattista Avellino, con GIULIA BEVILACQUA, MAURIZIO LASTRICO, ANDREA PENNACCHI e GIORGIO COLANGELI, con la partecipazione di Luca Ravenna. Soggetto e sceneggiatura di Michele Abatantuono e Lara Prando. Una produzione WILDSIDE, società del gruppo Fremantle, ALFRED FILM e VISION DISTRIBUTION in collaborazione con Sky e Disney+. La pellicola, distribuita in Italia da Vision Distribution, sarà disponibile dal 16 aprile in tutte le sale cinematografiche. Gerry, ricercatore universitario precario, sua moglie Ilaria, vigilessa sempre in strada nel caos cittadino, e il loro figlio adolescente Giulio, sono a un punto di svolta nelle loro esistenze. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dal 16 aprile al cinema “Benvenuti in campagna”, regia di Giambattista Avellino

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