Benevento va agli archivi il ’16° Memorial Filomena Ricci’

Nel secondo fine settimana di maggio, presso la struttura del Rugby Quarto Circolo, si è svolto il torneo dedicato alla categoria Under 16, denominato “16° Memorial Filomena Ricci”. La competizione è durata due giorni e ha coinvolto diverse squadre della regione. Al termine degli incontri, sono stati archiviati i risultati e le gare sono state considerate concluse. La manifestazione è stata organizzata nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Nel secondo weekend di maggio, in casa Rugby Quarto Circolo, si è tenuto il torneo riservato alla categoria Under 16, “16° Memorial Filomena Ricci”. Tale torneo, sin dalla primissima edizione è ad invito ed è totalmente gratuito. Il tutto viene organizzato e garantito da tutti i tesserati e dai loro familiari. Anche quest’anno il torneo ha visto la partecipazione di club provenienti da: Lazio, Molise e Campania. I club partecipanti hanno dato vita ad incontri di qualificazione, semifinali e finali. Abbiamo assistito ad incontri di un buon tasso tecnico e ciò ha divertito i partecipanti ed il pubblico. Ringraziamo i partecipanti per aver accolto il nostro invito.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, va agli archivi il ’16° Memorial Filomena Ricci’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Amministrative 2026, Legnini va nei quartieri: si parte con l'incontro a Santa FilomenaInizia da Santa Filomena il ciclo di incontri nei quartieri promosso da Giovanni Legnini, candidato sindaco di centrosinistra. Vietnam: 1100 ore di archivi e 3 nomination agli Emmy per il docuApple TV ha ottenuto tre nomination per il suo progetto documentaristico incentrato sul Vietnam, che concorerà alla 47a edizione degli Emmy Awards.