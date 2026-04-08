Apple TV ha ricevuto tre nominations alla 47ª edizione degli Emmy Awards per un documentario sul Vietnam. Il progetto, che si basa su oltre 1100 ore di materiale d’archivio, si concentra sugli eventi storici e sociali legati al paese. La trasmissione è stata riconosciuta dalla giuria per il suo approccio approfondito e dettagliato. La premiazione si terrà tra alcuni mesi, con la possibilità di vincere uno dei riconoscimenti.

Apple TV ha ottenuto tre nomination per il suo progetto documentaristico incentrato sul Vietnam, che concorerà alla 47a edizione degli Emmy Awards. Il prestigioso riconoscimento statunitense, che abbraccia ambiti quali l’informazione, lo sport e l’intrattenimento, ha inserito la serie intitolata Vietnam, la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti in tre categorie differenti. Nello specifico, l’opera è stata premiata con le candidature per la migliore direzione in ambito documentaristico, la miglior composizione musicale e il premio come miglior documentario storico. Un viaggio tra memorie e archivi rari. La narrazione è affidata alla voce di Ethan Hawke, noto per i suoi ruoli in Boyhood e Training Day. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vietnam: 1100 ore di archivi e 3 nomination agli Emmy per il docu

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