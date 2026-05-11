A Benevento, il sindaco Mastella si trova di fronte a una crisi di maggioranza che mette alla prova la stabilità del suo governo locale. La composizione politica sta cambiando, con nuovi alleati che entrano nel panorama e aumentano le tensioni interne. La fragilità della maggioranza si fa sentire mentre si cerca di mantenere il controllo sugli equilibri politici nel Sannio. La situazione rimane in evoluzione, senza ancora soluzioni chiare.

? Domande chiave Come può Mastella evitare la diaspora della sua maggioranza fragile?. Chi sono i nuovi alleati che minacciano il controllo mastelliano?. Perché la candidatura di De Caro scuote gli equilibri del Sannio?. Cosa spinge il sindaco a puntare tutto sulle prossime politiche?.? In Breve Candidatura di Umberto Del Basso de Caro a Castelfranco in Miscano influenza il Sannio.. Il gruppo Noi di Centro garantisce stabilità tramite l'assessorato all'Agricoltura.. Mastella punta alle prossime politiche per concludere una carriera di cinquant'anni.. Le amministrative e le provinciali si terranno tra circa un anno.. A Benevento il clima si scalda mentre le ombre della gestione di Palazzo Mosti si allungano sulla tenuta del centrosinistra locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, Mastella tra crisi di maggioranza e nuovi equilibri nel Sannio

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