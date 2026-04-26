Nel Sannio, i redditi sono aumentati negli ultimi dieci anni. Secondo i dati pubblicati da Il Sole 24 Ore, nel periodo 2015-2024 il reddito medio ha registrato un incremento del 30% in termini nominali e dell’8% in quelli reali. Le dichiarazioni di alcuni rappresentanti locali sottolineano come il territorio si trovi ai vertici in Campania per questa crescita. I dati evidenziano un miglioramento economico nel territorio nel corso di questo decennio.

“Nell’ultimo decennio il reddito medio dei beneventani è cresciuto notevolmente. Lo certifica un’autorevole statistica pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore, ricavata da una fonte documentata come le dichiarazioni ai fini del pagamento Irpef. Benevento e provincia fanno un balzo notevole: nel decennio 2015-2024, redditi in aumento quasi del 30 per cento in valore nominale e dell’8 per cento al netto dell’inflazione. Siamo ai primi posti al livello nazionale. Meglio di tutti in Campania”, lo spiegano il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi in una nota a margine della pubblicazione su Il Sole 24 Ore....🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Redditi in crescita nel Sannio, Mastella e Lombardi: “Benevento ai vertici in Campania”

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