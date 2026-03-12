Elettrodotto Terna l’appello di Benevento e Sannio Insieme | Mastella guardi anche alla sua città

Benevento e Sannio Insieme chiedono al sindaco di considerare anche le implicazioni per la città nel dibattito sull’elettrodotto di Terna. Il gruppo ha espresso la propria posizione riguardo alla tutela della Via Appia, recentemente riconosciuta patrimonio dell’UNESCO, e invita a riflettere sull’impatto di questa infrastruttura. La richiesta si rivolge direttamente al primo cittadino, senza ulteriori commenti o analisi.

Come gruppo Benevento e Sannio Insieme, sentiamo il dovere di intervenire nel dibattito che si è aperto sull'elettrodotto di Terna e sulla tutela della Via Appia, recentemente riconosciuta patrimonio mondiale dell'UNESCO. Come sottolinea il portavoce Grieco Valentino, è giusto difendere il paesaggio e i territori del Sannio, ma riteniamo altrettanto necessario ricordare che esiste anche una città, Benevento, che da anni convive con una presenza sempre più significativa di infrastrutture energetiche. Raccogliendo le segnalazioni e le preoccupazioni di molti cittadini, in particolare della zona nord della città, vogliamo portare all'attenzione pubblica quanto sta accadendo in aree come San Vitale, Francavilla, la Francesca, Monte Serrato e Acquafredda.

