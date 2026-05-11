A Benevento, è stata avviata un'iniziativa di screening visivi rivolta ai bambini della scuola primaria. L’operazione è stata condotta da medici specializzati in ortottica, che hanno effettuato controlli mirati presso il De La Salle. L’obiettivo è verificare eventuali problemi di vista e intervenire tempestivamente. L’attività si inserisce in un progetto di prevenzione delle difficoltà di apprendimento legate a problemi visivi non diagnosticati.

? Punti chiave Come possono i test ortottici prevenire i problemi di apprendimento?. Chi sono i medici che hanno guidato lo screening al De La Salle?. Perché portare la medicina specialistica direttamente dentro le aule scolastiche?. Quali sono i risultati ottenuti dai bambini durante la prima giornata?.? In Breve Screening ortottico condotto dai dottori Valerio Testa e Renato D’Agostino. Attività rivolte a bambini tra i 5 e i 7 anni dell'Istituto De La Salle. Programma di prevenzione programmato per le giornate dell'11 e 12 maggio. Coordinamento didattico della prof.ssa Angela Meola per il welfare scolastico locale. L’Istituto De La Salle di Benevento ha aperto le porte per una serie di giornate dedicate alla prevenzione sanitaria l’11 e il 12 maggio, coinvolgendo direttamente i bambini tra i 5 e i 7 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, la scuola al servizio della vista: screening per i bimbi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Con “Occhio ai bimbi” ritornano gli screening gratuiti della vistaRiparte, per il secondo anno, il progetto promosso dai Lions nelle scuole comunali e di Fondazione Cresciamo.

Leggi anche: Salute, infanzia e prevenzione. Con ’Occhio ai bimbi’ tornano gli screening gratuiti della vista

Argomenti più discussi: Cronaca - Studenti dell'Istituto ''Bosco Lucarelli'' in visita alla Compagnia Carabinieri di Benevento; SCUOLA. SCIOPERO DELLA FLC CGIL ANCHE A BENEVENTO.NUMEROSE CRITICITA’ SEGNALATE DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI; Benevento, studenti e USB protestano contro la deriva aziendalistica della scuola; Lavori alla scuola Alberti, arriva l’ok del Comune ma servono altri fondi.

Test INVALSI, a scuola il livello è più basso del pre-Covid. I dati per regioni in materie digitali e quelli per provicinia degli studenti che raggiungono risultati adeguati rispetto al Pre-Covid reddit

#Alfanopoli - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Benevento, nuovo allarme nell’ex scuola ‘Silvio Pellico’ chiusa da anni: Ingressi abusivi, siringhe e timori per la colonia felinaUn edificio scolastico chiuso e inagibile da anni sarebbe diventato – nuovamente – punto di ritrovo serale per gruppi di giovani, anche minorenni, con il sospetto di attività illegali al suo interno. ntr24.tv