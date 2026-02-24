Con Occhio ai bimbi ritornano gli screening gratuiti della vista

Il progetto “Occhio ai bimbi” riparte grazie alla collaborazione tra enti locali e associazioni, che hanno deciso di offrire screening gratuiti della vista ai bambini delle scuole d'infanzia comunali e di Fondazione Cresciamo. La causa principale è la necessità di individuare precocemente problemi visivi nei più piccoli, anche nelle sezioni dei tre anni. Da quest'anno, oltre ai cinque anni, gli screening si estendono anche ai bambini più piccoli, garantendo controlli più tempestivi.

Riparte, per il secondo anno, il progetto promosso dai Lions nelle scuole comunali e di Fondazione Cresciamo. Ampliata la platea degli alunni coinvolti Prevenire per proteggere meglio. Riparte, nelle scuole d'infanzia comunali e di Fondazione Cresciamo, il progetto “Occhio ai bimbi”, ampliando la platea degli alunni coinvolti: oltre alle sezioni dei cinque anni, da quest’anno lo screening gratuito della vista viene esteso anche ai bambini e alle bambine di quattro anni. Un ampliamento significativo che porterà a circa mille i piccoli potenzialmente coinvolti, rafforzando l’azione preventiva avviata con successo lo scorso anno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

