Benevento in Fiore risponde alle recenti polemiche riguardanti la Villa comunale, definendo le accuse come false. In una nota ufficiale, Antonio De Cristofaro, ideatore dell’evento, chiarisce alcuni aspetti e fornisce precisazioni sulla gestione e l’organizzazione della manifestazione. La replica arriva dopo le critiche mosse da alcune parti sulla corretta realizzazione delle attività nell’area pubblica.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Antonio De Cristofaro, ideatore ed organizzatore dell’evento ‘Benevento in Fiore’ Abbiamo provato profonda amarezza nel constatare come la falsità venga utilizzata strumentalmente, calpestando la verità e la dignità delle persone che leggono. Il riferimento è all’articolo apparso nella giornata di ieri sul Vs quotidiano d’informazione all’interno del quale si faceva riferimento alla lettera di un fantomatico cittadino che ha commentato negativamente lo stato in cui – a suo (esclusivo) dire – versavano in bagni della villa comunale in cui per tre giorni si è svolta la nona edizione di Benevento in Fiore, che come sempre ha riscosso un successo enorme decretato dai quindicimila visitatori che hanno affollato per ore i vialetti della splendida struttura cittadina.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento in Fiore, replica alle polemiche: “Solo falsità sulla Villa comunale”

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