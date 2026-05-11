Benevento in Fiore replica alle polemiche | Solo falsità sulla Villa comunale
Benevento in Fiore risponde alle recenti polemiche riguardanti la Villa comunale, definendo le accuse come false. In una nota ufficiale, Antonio De Cristofaro, ideatore dell’evento, chiarisce alcuni aspetti e fornisce precisazioni sulla gestione e l’organizzazione della manifestazione. La replica arriva dopo le critiche mosse da alcune parti sulla corretta realizzazione delle attività nell’area pubblica.
Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Antonio De Cristofaro, ideatore ed organizzatore dell’evento ‘Benevento in Fiore’ Abbiamo provato profonda amarezza nel constatare come la falsità venga utilizzata strumentalmente, calpestando la verità e la dignità delle persone che leggono. Il riferimento è all’articolo apparso nella giornata di ieri sul Vs quotidiano d’informazione all’interno del quale si faceva riferimento alla lettera di un fantomatico cittadino che ha commentato negativamente lo stato in cui – a suo (esclusivo) dire – versavano in bagni della villa comunale in cui per tre giorni si è svolta la nona edizione di Benevento in Fiore, che come sempre ha riscosso un successo enorme decretato dai quindicimila visitatori che hanno affollato per ore i vialetti della splendida struttura cittadina.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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