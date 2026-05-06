Benevento in Fiore 2026 al via la nona edizione alla Villa Comunale

A Benevento è iniziata la nona edizione di Benevento in Fiore, che si svolge alla Villa Comunale. Circa 70 espositori partecipano a questa manifestazione dedicata a natura, artigianato e florovivaismo. L’evento si svolge su tre giorni e ha preso il via nelle ultime ore. La manifestazione è una tradizione che si ripete ogni anno, attirando visitatori interessati a prodotti e piante.

Ci siamo ormai, l’attesa è finita. Venerdì 8 maggio parte ufficialmente la nona edizione della mostra-mercato Benevento in Fiore 2026. Un’esplosione di colori e profumi inonderà la bellissima Villa Comunale di Benevento, location d’eccezione per un appuntamento che si conferma uno dei più attesi dell’anno. Circa 70 gli espositori che anche quest’anno saranno presenti con i loro prodotti che, con vivo entusiasmo, passione ed originalità, allestiranno i loro stand con meraviglie da non perdere. Tre giorni da vivere tutti d’un fiato, dall’8 al 10 maggio, passeggiando in un’atmosfera dove regna sovrana la natura in tutta la sua bellezza. La cerimonia fu strutturata secondo il rito anglicano dell’Eucaristia, con l’unzione di Carlo con olio sacro e la.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento in Fiore 2026, al via la nona edizione alla Villa Comunale Notizie correlate Leggi anche: Benevento in Fiore 2026, al via la nona edizione: la Villa Comunale si trasforma in un giardino di colori Borgo Talent 2026, al via alle iscrizioni della nona edizioneIeri sera, martedì 14 aprile, sui canali ufficiali del festival sono stati annunciati date, regolamento e novità della nona edizione del talent del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nel week end torna ‘Benevento in Fiore’ in Villa Comunale; Benevento,delitto Delcogliano-Iermano: Mastella depone omaggio floreale alla stele; Wg flash 24 del 28 aprile 2026; Benevento in Fiore 2026: torna la mostra-mercato tra natura, colori e tradizione - Punto!. Nel week end torna ‘Benevento in Fiore’ in Villa ComunaleCi siamo ormai, l’attesa è finita. Venerdì 8 maggio parte ufficialmente la nona edizione della mostra-mercato Benevento in Fiore 2026. Un’esplosione di colori e profumi inonderà la bellissima villa co ... ntr24.tv Benevento, allerta per vento forte: giovedì chiusi parchi, villa comunale e cimiteroIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente, disponendo per la giornata di domani, giovedì 23 aprile, la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadi ... ntr24.tv Michele Strianese Candidato Sindaco. . FORMAT "LA POLITICA DEL FARE". PUNTATA N.2: RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE "GIUSEPPE CORAZZIERE". Le principali opere realizzate dall' Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mich - facebook.com facebook