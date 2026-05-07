A Benevento, la Villa Comunale si anima con l’arrivo di circa 70 espositori che partecipano alla manifestazione “Benevento in Fiore”. Durante i tre giorni dell’evento, saranno allestiti stand dedicati a piante, fiori e prodotti artigianali, creando un’atmosfera vivace e colorata nel cuore della città. La manifestazione trasformerà temporaneamente l’area, offrendo ai visitatori un’occasione di scoperta tra natura e creatività.

? Cosa scoprirai Cosa troverai tra i 70 stand tra botanica e artigianato?. Come cambierà il volto della Villa Comunale nei prossimi tre giorni?. Quali eccellenze del Centro-Sud verranno presentate durante l'evento?. Perché questa fiera punta a trasformare la cultura urbana di Benevento?.? In Breve Promozione dell'Associazione Sannitamania con sostegno di Regione Campania e Comune di Benevento.. Conferenza stampa ufficiale prevista domani alle ore 11.00 presso Palazzo Mosti.. Espositori provenienti da diverse aree del territorio del Centro-Sud.. Manifestazione aperta ai visitatori fino al 10 maggio presso Villa Comunale.. Venerdì 8 maggio la Villa Comunale di Benevento ospiterà l’apertura della nona edizione di Benevento in Fiore, trasformando il cuore verde della città in un vivace mercato botanico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento in Fiore: 70 espositori invadono la Villa Comunale

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