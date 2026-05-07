Frosinone trovata con hashish durante un controllo | segnalata una donna

Durante un controllo a Frosinone, una donna è stata sorpresa in possesso di hashish. La Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari nella zona, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti. La donna è stata segnalata alle autorità competenti per possesso di droga. Le operazioni di polizia continuano sul territorio per verificare eventuali altre irregolarità legate all’uso di sostanze illegali.

Proseguono a Frosinone i servizi straordinari della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti sul territorio.Il controllo e il ritrovamento della drogaNel corso delle verifiche effettuate dal personale del Reparto Volanti della Questura, una.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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