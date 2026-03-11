Arsenal di droga e lusso a Bruzzano | arrestato 36enne con hashish armi e un orologio da 20mila euro

A Milano, un uomo di 36 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine con sostanze stupefacenti, armi e un orologio del valore di 20 mila euro. Durante le perquisizioni in due appartamenti, sono stati trovati hashish, denaro contante e altri oggetti sospetti. L’arresto è scattato nell’ambito di un’operazione contro il traffico di droga e il possesso illegale di armi.

Un arresto e sequestri di droga, armi e denaro a Milano. Un uomo di 36 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo una perquisizione in due appartamenti nel quartiere Bruzzano. L’azione è stata svolta nell’ambito di un’attività investigativa volta a contrastare lo spaccio di droga nella zona. Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, quando gli agenti del Commissariato Comasina hanno individuato un appartamento sospetto in via Sirio Capsoni, nel quartiere Bruzzano di Milano. L’attività investigativa era mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che interessa la zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

