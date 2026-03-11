A Milano, un uomo di 36 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine con sostanze stupefacenti, armi e un orologio del valore di 20 mila euro. Durante le perquisizioni in due appartamenti, sono stati trovati hashish, denaro contante e altri oggetti sospetti. L’arresto è scattato nell’ambito di un’operazione contro il traffico di droga e il possesso illegale di armi.

Un arresto e sequestri di droga, armi e denaro a Milano. Un uomo di 36 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo una perquisizione in due appartamenti nel quartiere Bruzzano. L’azione è stata svolta nell’ambito di un’attività investigativa volta a contrastare lo spaccio di droga nella zona. Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, quando gli agenti del Commissariato Comasina hanno individuato un appartamento sospetto in via Sirio Capsoni, nel quartiere Bruzzano di Milano. L’attività investigativa era mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che interessa la zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arsenal di droga e lusso a Bruzzano: arrestato 36enne con hashish, armi e un orologio da 20mila euro

Articoli correlati

Leggi anche: Ragazza di 20 anni con droga e armi in auto: in casa aveva 20mila euro falsi

Caivano, spaccio in strada e droga in casa: arrestato 60enne con hashish, cocaina e 7mila euroArresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di ieri a Caivano, dove la Polizia di Stato ha fermato un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arsenal di droga e lusso a Bruzzano...

Temi più discussi: L'Arsenal mantiene il +5 sul City: battuto il Chelsea nel derby di Londra; Debutto amaro per Tudor, Tottenham ko 4-1 con l'Arsenal. Il Liverpool vince al 97'; L'Arsenal supera a fatica il Mansfield: staccato il pass ai quarti di finale di FA Cup; Arsenal rimontato a Wolverhampton: autogol di Calafiori al 94' e pari beffa per la capolista.

Droga, tirapugni e passamontagna in due scuole di Udine: il cane antidroga Corina svela gli arsenali di alcuni studentiUn controllo antidroga ha coinvolto due istituti superiori di Codroipo (Udine), dove i carabinieri hanno rinvenuto stupefacenti e oggetti pericolosi. Scrive l’ANSA che l’operazione è stata condotta da ... tecnicadellascuola.it

Arsenale di droga al Quarticciolo, 61enne incastrato con 1.800 dosi di cocaina nel soppalcoUn uomo di 61 anni è stato arrestato al Quarticciolo per detenzione ai fini di spaccio: sequestrate oltre 1800 dosi di cocaina. virgilio.it

Bayer Leverkusen-Arsenal, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming #SkySport #SkyUCL x.com

Cronache di spogliatoio. . Segnatevi la data: domenica 22 Marzo alle 17.30 con diretta dalle 17 sul canale YouTube di Cronache di spogliatoio. Arsenal contro City, prima contro seconda. Ma vi ricordate come finì l’ultima volta Il Newcastle interruppe un digiu - facebook.com facebook