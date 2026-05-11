Benedetta Primavera | Andrea Cogoni il difensore completo che il Cagliari aspetta

Il difensore Andrea Cogoni si distingue come uno dei giovani più promettenti tra le fila del Cagliari. Nato nel 2005, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del club e ha esordito in prima squadra durante questa stagione. Con un ruolo che comprende capacità di copertura e impostazione, Cogoni si sta affermando come un elemento chiave per la formazione sarda. La società ha già manifestato interesse nel proseguire il suo percorso di crescita con il giocatore.

Cagliari, 11 maggio 2026 – Difensore moderno e completo, Andrea Cogoni è uno dei prospetti più interessanti in casa Cagliari. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi anni e che potrebbe essere un diamante della futura rosa dei sardi. Nato il 4 luglio del 2006, Cogoni è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari ed è uno dei pilastri della cantera rossoblù. Il difensore è anche capitano della Primavera dei sardi grazie al suo attaccamento alla maglia ed alla personalità dimostrata sul terreno di gioco nel corso delle partite. Il Cagliari punta su di lui e lo aspetta, il classe 2006 ha firmato un contratto da professionista con scadenza nel giugno del 2027.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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