Convocati Cagliari per il Napoli Pisacane chiama due ragazzi dalla Primavera! L’elenco completo

Il Cagliari, guidato da Fabio Pisacane, ha pubblicato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la partita contro il Napoli, programmata per venerdì 20 marzo. Tra i convocati ci sono due giovani provenienti dalla squadra Primavera. La lista ufficiale include tutti i calciatori a disposizione del tecnico per questa sfida.

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