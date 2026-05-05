Bellaria Film Festival | la 44ª edizione parte domani!

Da nerdpool.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani prende il via la 44ª edizione del Bellaria Film Festival, che si svolge a Bellaria Igea Marina. L’evento, che si tiene ogni anno, prevede la proiezione di diversi film e incontri con registi e attori. La manifestazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori. La kermesse si concluderà tra alcuni giorni, con la premiazione dei film selezionati.

Tutto pronto per la  44ª edizione del Bellaria Film Festival, in programma a Bellaria Igea Marina (Rimini) dal  6 all’10 maggio 2026,  con la direzione artistica di  Daniela Persico  e la direzione organizzativa di  Sergio Canneto, e che per questa edizione vanta anche la presenza di  Romeo Castellucci  in qualità di visiting director. Patrocinato dal Ministero della Cultura e realizzato grazie al Comune di Bellaria Igea Marina, col sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – MiC e della Regione Emilia-Romagna, il Festival è organizzato da Approdi, e propone anche per questa edizione  cinque giornate  di proiezioni con oltre 60...🔗 Leggi su Nerdpool.it

bellaria film festival la 44170 edizione parte domani
© Nerdpool.it - Bellaria Film Festival: la 44ª edizione parte domani!

Notizie correlate

Bellaria Film Festival, al via la 44esima edizione: anteprime, concorsi, retrospettive e talkDal 6 al 10 maggio il Bellaria Film Festival torna a essere la casa sul mare del cinema indipendente italiano, giunto quest'anno alla sua 44esima...

Parte il Bellaria Film Festival: cinque giorni di proiezioni e la storica riapertura del cinema ApolloCinque giornate di proiezioni, incontri, masterclass, di visioni e di riflessione sul cinema, con oltre 60 film tra i concorsi (Casa Rossa, Gabbiano...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Bellaria Film Festival, un ciak per il turismo; Cinema, dal 6 al 10 maggio torna il Bellaria Film Festival, tra proiezioni in anteprima e ospiti internazionali; Cinema. Il Bellaria film festival parte dal Cinema Apollo -; Al via il Bellaria Film Festival: 60 pellicole e la storica riapertura del Cinema Apollo.

bellaria film festival bellaria film festival laLa bolla delle acque matte di Anna Di Francisca al Bellaria Film Festival e in sala dall’11 maggio 2026IL FILM, EVENTO SPECIALE A BELLARIA, USCIRÀ IN SALA DALL’11 MAGGIO CON UN TOUR EVENTO IN TUTTA ITALIA La bolla delle acque matte di Anna Di Francisca al ... romadailynews.it

bellaria film festival bellaria film festival la44° Bellaria Film FestivalDal 6 al 10 maggio 2026, la manifestazione dedicata al cinema indipendente italiano e internazionale, una casa speciale, sul mare e punto di riferimento di nuove e coraggiose sperimentazioni del lingu ... spettakolo.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.