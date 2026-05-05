Domani prende il via la 44ª edizione del Bellaria Film Festival, che si svolge a Bellaria Igea Marina. L’evento, che si tiene ogni anno, prevede la proiezione di diversi film e incontri con registi e attori. La manifestazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori. La kermesse si concluderà tra alcuni giorni, con la premiazione dei film selezionati.

Tutto pronto per la 44ª edizione del Bellaria Film Festival, in programma a Bellaria Igea Marina (Rimini) dal 6 all’10 maggio 2026, con la direzione artistica di Daniela Persico e la direzione organizzativa di Sergio Canneto, e che per questa edizione vanta anche la presenza di Romeo Castellucci in qualità di visiting director. Patrocinato dal Ministero della Cultura e realizzato grazie al Comune di Bellaria Igea Marina, col sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – MiC e della Regione Emilia-Romagna, il Festival è organizzato da Approdi, e propone anche per questa edizione cinque giornate di proiezioni con oltre 60...🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Bellaria Film Festival: la 44ª edizione parte domani!

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