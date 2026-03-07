Beccato dai carabinieri con la marijuana e 285 euro in contanti

Un uomo di 33 anni di Castel Volturno è stato fermato dai carabinieri con della marijuana e 285 euro in contanti. È già noto alle forze dell’ordine e ora è stato denunciato per spaccio di droga. L’episodio si è verificato durante un intervento di polizia nella zona. L’uomo è stato sottoposto a controlli e conseguentemente denunciato.

Un 33enne di Castel Volturno, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per spaccio di marijuana. Il provvedimento è arrivato a margine di un servizio di contrasto alla vendita di stupefacenti eseguito dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. I militari, impegnati in un servizio perlustrativo in via Gramsci, hanno notato l'uomo sostare a piedi in una zona appartata della strada. Decidendo di procedere a un controllo, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale, rinvenendo tre involucri in cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di 3 grammi, e 285 euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività di spaccio.