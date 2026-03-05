Nella città di Civitanova, un'operazione antidroga ha portato all'arresto di un individuo. Durante il blitz, condotto con l’ausilio di un’unità cinofila, sono stati sequestrati più di 135 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana. Oltre alle droghe, sono stati trovati 5.600 euro in contanti.

Civitanova, 5 marzo 2026 – Blitz antidroga: grazie al fiuto dell’unità cinofila, sono stati sequestrati oltre 135 grammi tra cocaina, hashish e marijuana con 5.600 euro in contanti. A finire in arresto, un italiano, portato al carcere di Montacuto. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli connessi all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti -rafforzati a seguito di quanto disposto in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica- i militari della Compagnia di Civitanova hanno eseguito un’operazione sul territorio. In particolare, i finanzieri hanno sottoposto a controllo un uomo di nazionalità italiana alla guida della sua auto rilevando che era in possesso di uno spinello composto da tabacco misto a marijuana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cocaina, hashish, marijuana e 5.600 euro in contanti: un arresto

Spaccio di droga all'Elba, un arresto e sette indagati: sequestrati cocaina, hashish e 4mila euro in contantiUn uomo è stato arrestato e otto persone risultano indagate nell’ambito dell’operazione “El Diablo”, che ha portato allo smantellamento di una rete...

Cocaina, hashish, marijuana e contanti nascosti in casa: due giovani in manetteI controlli sul territorio disposti dalla compagnia dei carabinieri di Peschiera del Garda, hanno portato ad altri due arresti nell'ambito dello...

Cocaine

Una selezione di notizie su Cocaina hashish marijuana e 5 600 euro....

Temi più discussi: Cocaina, hashish, marijuana e una pistola rubata: 59enne patteggia 4 anni e 4 mesi; Emporio della droga al Portuense, il giro di spaccio di hashish e marijuana di una 57enne (video); Chili di cocaina e marijuana: barista di paese al centro della rete di spaccio; Affidato in prova, ha gente in casa: scatta il blitz. Trovata cocaina, hashish e marijuana.

Cocaina e hashish nel paraurti, ai domiciliari un macedoneUn normale controllo stradale dei carabinieri di Alba, alla guida un uomo di 27 anni, cittadino macedone, che dà segni di nervosismo. Un atteggiamento che induce i militari ad effettuare una ... rainews.it

In casa cocaina, marijuana, hashish e sostanze sintetiche: due arrestiDue trentenni arrestati e oltre 350 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate: è il bilancio di due distinte operazioni antidroga condotte nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile della polizia di ... linkoristano.it

Scoperto il covo dello spaccio tra giovani Cocaina e hashish anche a minorenni, 4 arresti - facebook.com facebook

Algemeen Dagblad: il traffico di cannabis nei Paesi Bassi è redditizio come la cocaina, ma con molti meno rischi x.com