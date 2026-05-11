Beatles l’albero maestro della nave Salvor presente nella prima foto dei Fab Four sarà venduto come rottame

Un elemento storico dei Beatles, l’albero maestro della nave Salvor, presente in una delle prime foto del gruppo di Liverpool, sarà messo in vendita come rottame. La nave, che ha avuto un ruolo nel passato del leggendario quartetto, è ora al centro di questa operazione. La vendita riguarda esclusivamente l’albero maestro, considerato un residuo di quella imbarcazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o sul valore stimato.

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