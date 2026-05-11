Beatles l’albero maestro della nave Salvor presente nella prima foto dei Fab Four sarà venduto come rottame
Un elemento storico dei Beatles, l’albero maestro della nave Salvor, presente in una delle prime foto del gruppo di Liverpool, sarà messo in vendita come rottame. La nave, che ha avuto un ruolo nel passato del leggendario quartetto, è ora al centro di questa operazione. La vendita riguarda esclusivamente l’albero maestro, considerato un residuo di quella imbarcazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o sul valore stimato.
Un pezzo di storia Beatles, l’albero maestro della nave Salvor, utilizzato in un’iconico scatto del leggendario gruppo di Liverpool, sembra destinato a essere venduto come rottame. Presente per decenni sui moli del Mersey, è stato utilizzato come sfondo per la prima fotografia ufficiale dei Fab Four dopo l’arrivo di Ringo Starr nel 1962. Successivamente all’istantanea, è rimasto in un punto centrale del centro di Liverpool per diversi decenni, vicino agli iconici Liver Buildings, ma nel 2020 è stato spostato a causa di lavori stradali ed ora rischia di essere smantellato e venduto come metallo di ricambio dopo che il consiglio comunale della città britannica ha dichiarato di non essere riuscito a trovargli una nuova sede.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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