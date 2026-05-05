I The Beatbox portano la musica dei ' Fab Four' a Forlì con The Beatles Legend

Venerdì 8 maggio alle 21, al Teatro Fabbri di Forlì, si terrà lo spettacolo “The Beatles Legend” portato in scena dai The Beatbox. L’evento, che combina musica dal vivo, strumenti d’epoca, effetti luminosi e contributi video, ricrea l’atmosfera dei concerti dei Fab Four. La serata è un’occasione per ascoltare e vedere rivivere le canzoni più famose della band britannica in un’esperienza multimediale coinvolgente.

La leggenda dei Beatles rivive per una notte a Forlì. Venerdì 8 maggio alle 21, al Teatro Fabbri, andrà in scena lo spettacolo “The Beatles Legend”, esperienza multimediale unica che fonde musica dal vivo, strumenti d'epoca, giochi di luce e spettacolari contributi video, trasportando il pubblico.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Firenze, Teatro Cartiere Carrara: The Beatbox – The Beatles Legend“The Beatles Legend” – questo il titolo dello spettacolo – si articola in cinque quadri, ognuno dedicato a un momento cruciale della storia del... I Beatles dopo i Beatles: dagli anni d’oro dei Fab Four alla carriera solista di John, Paul, George e RingoTutto inizia nel lontano 1957 a Liverpool, quando John Lennon e Paul McCartney si conoscono e decidono di formare i Quarrymen.