Madè - corse e piloti | venerdì l’inaugurazione alla Banca Mediolanum

Venerdì 13 marzo 2026 alle 18.30 si terrà l’inaugurazione della mostra “Madè - corse e piloti” presso la sede di Banca Mediolanum in via Libertà 179A a Palermo. La mostra presenta fotografie e materiali legati alle competizioni di motori e ai protagonisti di questo mondo. L’evento è aperto al pubblico e si svolge negli spazi della banca.

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 18.30, la mostra di venti opere di Pippo Madè dedicate al mondo dell'automobilismo sportivo Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 18.30, presso la sede di Banca Mediolanum in via Libertà 179A a Palermo, inaugura la mostra "Madè. Corse e Piloti", venti opere di Pippo Madè dedicate al mondo dell'automobilismo sportivo. L'esposizione apre ufficialmente il calendario di eventi che accompagneranno l'artista verso il traguardo dei novant'anni, che compirà nel maggio 2026, con una serie di iniziative pensate per restituire al mondo dell'arte una rilettura organica della sua produzione. La mostra non è incentrata esclusivamente sulla Targa Florio, ma affronta in modo più ampio il tema delle corse automobilistiche come fenomeno culturale, umano e simbolico.