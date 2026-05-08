Imprese Lolla Banca Mediolanum | Presenti per essere vicini a pmi

Una banca ha annunciato la sua partecipazione a un evento dedicato alle piccole e medie imprese, sottolineando l'importanza di essere presente per favorire il dialogo con le aziende. La banca ha spiegato che questa iniziativa rappresenta un’occasione per le imprese di esplorare percorsi di crescita e sviluppo, anche attraverso strumenti di finanza straordinaria. L'incontro si svolge a Milano e si rivolge alle realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni.

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Milano, 8 mag.(Adnkronos) - “Come Banca Mediolanum abbiamo deciso di partecipare all'evento perché riteniamo sia un momento importante di contatto con le piccole e medie imprese, che a oggi devono valutare percorsi di crescita e di sviluppo anche attraverso la finanza straordinaria”. Così Filippo Lolla, Senior Manager di Banca Mediolanum, in occasione della prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano. “E lo devono fare preparando la loro struttura societaria, preparandosi dal punto di vista del controllo di gestione e della predisposizione alla crescita, così da poter affrontare le sfide più complesse che il mondo oggi presenta loro.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, Lolla (Banca Mediolanum): "Presenti per essere vicini a pmi" Notizie correlate Banca Alta Toscana cresce: "Più vicini a famiglie e imprese"Un utile netto di 16 milioni di euro, che conferma il trend registrato nel quadriennio, durante il quale la crescita complessiva ha superato i 65... Leggi anche: "Madè - corse e piloti": venerdì l’inaugurazione alla Banca Mediolanum Contenuti e approfondimenti Imprese: Lolla (Banca Mediolanum), ‘formazione e crescita interna essenziali per affrontare sfidePer prepararsi alle sfide sul piano della competitività, le pmi possono seguire, oltre al metodo Merenda, anche altri percorsi, come quelli proposti da Borsa Italiana, tra cui quello denominato ‘Elit ... touchpoint.news Banca Mediolanum apre il 2026 con utile in crescita del 13%Banca Mediolanum chiude il primo trimestre 2026 con utile netto a 276,2 milioni (+13%) e raccolta totale a 3,34 miliardi ... businesspeople.it