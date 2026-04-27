La Banca centrale europea sta considerando un possibile aumento dei tassi di interesse tra il 29 e il 30 aprile a Francoforte. Attualmente, l'inflazione si attesta al 2,6 per cento, mentre la crisi energetica contribuisce a far salire i costi del credito. Queste variabili sono al centro delle discussioni in vista della prossima riunione, in cui si deciderà eventuale rialzo dei tassi.

? Cosa sapere BCE valuta rialzo tassi tra il 29 e il 30 aprile a Francoforte.. Inflazione al 2,6% e crisi energetica spingono verso nuovi costi del credito.. Tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile la Banca Centrale Europea potrebbe avviare una nuova fase di restrizione monetaria, segnando un cambio di rotta rispetto alla stabilità registrata dalla metà del 2025. Il delle banche centrali mondiali si prepara a decisioni cruciali nella settimana che inizia oggi, 27 aprile 2026. Mentre la Federal Reserve affronta il passaggio di consegne tra Jerome Powell e Kevin Warsh, e la Bank of England punta a mantenere i tassi invariati per tutto l’anno, l’attenzione si concentra su Francoforte e Tokyo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BCE al bivio: rischio rialzo tassi per l’inflazione e l’energia

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