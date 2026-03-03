La Banca Centrale Europea ha deciso di rinviare l’aumento dei tassi a causa della guerra in Iran. La situazione internazionale ha portato a un aumento dell’inflazione nell’Unione Europea, mentre le preoccupazioni per lo shock energetico sono tornate a essere al centro dell’attenzione. La decisione si inserisce in un quadro di incertezza economica causato dal conflitto in Medio Oriente.

Lo scoppio della guerra in Iran porta nuove incertezze nell’economia europea. La preoccupazione della Banca Centrale Europea torna a essere la stessa che aveva segnato il 2022: lo shock energetico. Il prezzo del petrolio è già schizzato ai livelli più alti da gennaio 2025, superando i 78 dollari al barile. Per famiglie e imprese questo significa una sola cosa: inflazione più alta e tassi di interesse in crescita. Per Christine Lagarde, presidente della Bce, significa ritrovarsi a fare i conti con un problema che si pensava risolto. Le mosse della Bce. Le parole di Lagarde, pronunciate durante una conferenza sull’alfabetizzazione finanziaria, sono le seguenti: Monitoriamo con grande attenzione la situazione globale per comprendere quali possono essere le conseguenze economiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio dei tassi Bce rimandato causa guerra in Iran, cresce inflazione Ue

Taglio dei tassi Bce rimandato, fermi al 2% per la quinta volta consecutivaLa Banca centrale europea ha confermato le attese e deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, con il tasso sui depositi fermo al 2% per la...

Bce e Bank of England aumentano i tassi di interesse per contenere l’inflazione.La Banca Centrale Europea (Bce) e la Bank of England hanno fissato i tassi di interesse in una mossa per contenere l’inflazione, in un contesto di...

Temi più discussi: Inflazione nell’eurozona: cosa aspettarsi dai dati di febbraio; Bce-Fed, come cambia lo scenario sui tassi con la crisi Usa-Iran? Ecco le attese sulle prossime mosse; La guerra in Iran preoccupa la BCE, che ora teme per crescita e inflazione; Bce deve essere pronta a muovere tassi rapidamente in qualsiasi direzione - governatore banca centrale Austria a Wsj.

Bce-Fed, come cambia lo scenario sui tassi con la crisi Usa-Iran? Ecco le attese sulle prossime mosseInoltre l’effetto al rialzo sull’inflazione potrebbe essere compensato nel medio periodo da quello legato alla minore crescita economica. Il maggiore costo di gas e petrolio ha impatto negativo sul ... milanofinanza.it

La guerra in Iran preoccupa la BCE, che ora teme per crescita e inflazioneLa presidente della BCE, Christine Lagarde dopo l'escalation militare in Iran: Monitoriamo per capire quali possono essere le conseguenze economiche ... eunews.it

