La 110ª edizione della Targa Florio sta attirando numerosi iscritti, con la scadenza per le iscrizioni prevista per venerdì 8 maggio. La corsa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario motoristico e gli organizzatori hanno aperto le iscrizioni, invitando i piloti a presentare le domande entro questa data. La competizione si svolgerà nel mese di giugno, coinvolgendo diverse categorie di veicoli.

La 110^ Targa Florio apre ufficialmente le porte ai piloti, con un termine ultimo per l'invio delle domande fissato per venerdì 8 maggio. L'evento, che trasforma per una settimana il territorio in un polo di attrazione scientifica, culturale e sportiva, vede Palermo come epicentro logistico e operativo. Le modalità per partecipare seguono i protocolli stabiliti da ACI Sport. Chiunque sia interessato a conoscere i programmi dettagliati o gli orari può consultare le pagine web targa-florio.it oppu . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 110ª Targa Florio: corsa alle iscrizioni, scadenza l’8 maggio

Arriva l'edizione numero 110 della Targa Florio, iscrizioni aperte per la più antica corsa automobilisticaMercoledì 15 aprile la presentazione al rettorato dell’Università degli studi di Palermo di piazza Marina.

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