Questa sera su Rai 1 va in onda l’evento intitolato Siamo danza, dedicato al mondo del ballo. La serata è curata nella direzione artistica di Eleonora Abbagnato. L’evento coinvolge diversi performer e coreografi, che si esibiranno in numeri di danza classica, contemporanea e moderna. La trasmissione sarà visibile in prima serata, con ospiti e spettacoli dal vivo.

Si parla in questi giorni delloscandalo legato al mondo della danza competitivae proprio oggi è la giornata mondiale dedicata al ballo. Stasera andrà in onda su Rai 1Siamo danza, evento dedicato a questo mondo che attraversa i secoli e ha visto diversi personaggi avere successo proprio grazie alla loro arte, quella del ballo professionista. Sono diversi i volti noti che questa sera parteciperanno all’evento eEleonora Abbagnatosarà la matron della serata. Una donna come lei che è direttrice del Teatro dell’Opera è la figura che meglio incarna questo mondo, con tutte le sue particolarità. La serata vedràEleonora Abbagnatoe la sua visione artistica, protagonista conSiamo la danza, uno show che ricalca, in parte,Viva la danzadi Roberto Bolle.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Siamo danza: stasera l’evento dedicato al mondo del ballo su Rai 1

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Al teatro al Massimo di Palermo registrazione della serata, siamo a danza che sarà trasmessa, a cura di Rai cultura, su Raiuno mercoledì 29 aprile in prima serata in occasione della giornata mondiale della danza. Grande show ed ospiti spettacolari. x.com